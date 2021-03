Jessa Ziekenhuis en UHasselt zoeken testpersonen voor nieuwe app om hart- en vaatziekten op te sporen

Het Jessa Ziekenhuis en de UHasselt spelen een voortrekkersrol in een Europees onderzoek, dat CoroPrevention heet. Dat onderzoek richt zich op mensen met kransslagaderproblemen. In Hasselt ontwikkelen en testen ze nu en de komende maanden een app die centraal zal staan in een nieuw gepersonaliseerd revalidatie- en preventieprogramma. Vanaf eind dit jaar wordt de app dan in zes Europese landen getest.

Eén van de onderzoekers is assistent cardiologie Maarten Falter. Hij legt uit dat patiënten met problemen aan de kransslagader momenteel een stent krijgen of een overbrugging. Maar na die operatie blijft er een risico bestaan. En dus wordt voor hen een revalidatieprogramma uitgewerkt, maar daarvoor moeten ze naar het ziekenhuis. "Waar de UHasselt en het Jessa ziekenhuis nu aan werken, is dat een deel van dat preventieprogramma wordt overgenomen door een smartphone applicatie."