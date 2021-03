Jobbeurs Thomas More en KU Leuven gaat dit jaar online door: "Bedrijven blijven op zoek naar interessante profielen"

De jaarlijkse jobbeurs van de Katholieke Universiteit Leuven en de Thomas More Hogeschool gaat dit jaar online door. Laatste- en voorlaatstejaarsstudenten kunnen zich tonen aan 245 bedrijven die op zoek zijn naar jong talent om hun vacatures in te vullen. Veerle Heyvaert van Thomas More is tevreden met de opkomst: "Andere jaren nemen er iets meer bedrijven deel aan de beurs. Maar 245 deelnemende bedrijven is voor een online event een succes."