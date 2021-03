Op dit veld werd het laatste seizoen van F.C. De Kampioenen gefilmd: "Andere velden waren te chique of te mooi"

De matchen van de F.C. De Kampioenen zijn jarenlang gedraaid op een voetbalveld in Emblem bij Ranst. Maar toen dat veld in de jaren 2000 moest plaatsmaken voor een golfterrein, moest er op zoek gegaan worden naar een nieuwe filmlocatie. Dat vonden de makers in Haasrode, bij voetbalploeg De Stormvogels. "In 2010 is hier het laatste seizoen van De Kampioenen gefilmd", vertelt Willy Callebaut, trainer bij De Stormvogels, maar ook productieleider bij de VRT.

Callebaut was degene die op zoek moest gaan naar de nieuwe locatie nadat het veld in Emblem niet meer bruikbaar was. "Ik heb de hele streek afgereisd", vertelt hij aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "In Boortmeerbeek ben ik geweest, in Hever, in Begijnendijk, noem maar op. Maar telkens kreeg ik te horen: "Nee, Willy, dat is te chique" of "Nee, Willy, dat is te mooi". Andere keren was het veld perfect, maar vlogen er teveel vliegtuigen over of was er een snelweg vlakbij, en dat zou het geluid van de opnames belemmeren. Tot we in Haasrode kwamen en de regisseur zei meteen: "Willy, dit is het."