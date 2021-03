Kuurne, Koksijde, Knokke-Heist en Oostende hangen regenboogvlag uit

In Kuurne nam Oshin Derieuw, de kabinetsmedewerker van de burgemeester, samen met enkele collega's het initiatief om de regenboogvlag op te hangen. Oshin is zelf getrouwd met een vrouw en reageert aangeslagen op het drama in Beveren: "Mijn hart brak letterlijk. Ik voelde echt veel pijn en emotie. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Met de vlag tonen we als gemeente dat iedereen welkom is. Hier is geen plaats voor haat, enkel voor liefde. Het begint bij individuen maar als de gemeente dat toont, is er meer zichtbaarheid."

Ook Ieper en De Panne hebben de regenboogvlag ondertussen uitgehangen.