Leerlingen van tweede graad secundair week voor paasvakantie voltijds naar school

De vakbonden zijn dus niet opgetogen met de beslissing van minister Weyts. "Volgens de experten is de epidemiologische situatie op dit ogenblik niet van die aard om nu al zulke beslissingen te nemen. De geplande versoepelingen, inclusief de versoepelingen in het onderwijs op 15 maart, kunnen het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames bovendien nog in negatieve zin beïnvloeden", is te lezen in een mededeling.



"Voor het gemeenschappelijk vakbondsfront zijn versoepelingen in onderwijs pas mogelijk wanneer de epidemiologische toestand dat toelaat. De vakorganisaties doen daarom een nieuwe oproep om de bestaande maatregelen in de brede maatschappij, zoals thuiswerk, nauwgezet te blijven opvolgen en vol te houden zodat op termijn die versoepelingen in onderwijs misschien mogelijk zijn."