Lula da Silva: rechter Braziliaans Hooggerechtshof vernietigt alle veroordelingen tegen voormalig Braziliaans president

Het gaat om verschillende corruptieprocessen die een rechtbank in Curitiba tegen Lula da Silva voerde. De omstreden rechter Sergio Moro leidde daar toen Operatie Carwash. Moro werd nadien een tijd lang minister van Justitie in de regering van de extreemrechtse president Bolsonaro. Opperrechter Fachin besluit nu dat de rechtbank in Curitiba niet bevoegd was om Lula te vervolgen.