Maaltijdkoerier zoekt getuigen van fietsongeval aan station Leuven: "Kan me niks herinneren, het ging zo snel"

Siemen was nog maar een week aan het werk als maaltijdkoerier toen hij met zijn fiets een smak maakte op de weg. "Aan het station van Leuven ben ik met mijn wiel blijven steken in een gat in de weg. Maar hoe dat juist gebeurd is, kan ik me niet meer herinneren. Het ging zo snel." Daarom zoekt Siemen nu getuigen die hem kunnen helpen bij de verzekering. Om te kunnen reconstrueren wat er is gebeurd. Wie vorige week iets gezien heeft, kan een mailtje sturen naar robeetsiemen@hotmail.com.