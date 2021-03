Match net over de grens in Frankrijk lokt klanten uit Menen met reclamepanelen in het Duits: "Een vergissing"

"Liebe grenskunden. Sie können weiterhin bei uns einkaufen!" staat op de reclameborden te lezen net over de grens in Menen. Vrij vertaald: "Lieve klanten, jullie kunnen opnieuw bij ons inkopen komen doen". Heel wat Menenaars keken vreemd op toen deze Duitse borden in het straatbeeld verschenen. Een pijnlijke fout van de supermarkt Match.

Veel Menenaars gaan normaal gezien shoppen bij Match net over de grens in Halluin. Maar toen de grenzen dichtgingen door de coronacrisis, bleven de klanten er massaal weg. Bij ons werd er ook veel reclame gemaakt voor het lokaal shoppen. De Franse supermarkt wil nu blijkbaar zijn Belgische klanten terug, maar maakt wel een pijnlijke uitschuiver door de panelen niet in het Nederlands, maar in het Duits te vertalen.

Toen de grenzen sloten, bood Match ook al leveringen aan huis aan om de klanten in ons land niet te verliezen. Dat schoot toen in het verkeerde keelgat van burgemeester Eddy Lust (Open VLD). Of de burgemeester kan lachen met de Duitse reclameborden, is niet bekend.