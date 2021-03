Melle wil meer wilde bijen en laat Natuurpunt een plan opstellen

Het weze duidelijk dat een doordacht wilde bijenbeleid gestoeld is op voorafgaand onderzoek. "Eerst willen we concreet weten welke bijensoorten aanwezig zijn, en welke bloemen op het openbaar domein groeien", zegt Lambrecht. "Dan pas kunnen we concrete maatregelen nemen."

Anderzijds zijn er wel algemene maatregelen mogelijk. Bijen hebben bloemen nodig. Uit de zoete nectar halen ze brandstof, het stuifmeel levert voedzame eiwitten voor de larven. "Een goede maatregel is bijvoorbeeld bloemen minder snel te maaien, zodat ze langer bloeien, en meer bijen er zich langer mee kunnen voeden", zegt Lambrechts.



Natuurpunt start niet alleen een onderzoek in Melle, maar ook in Zwalm. In Lochristi is dat onderzoek vorig jaar gebeurd, en kan het wilde bijenplan dit jaar op het terrein vorm krijgen.