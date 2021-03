Mijnstadion Beringen FC krijgt toch kunstgrasveld, ondanks petitie

Volgens schepen van Sport Tijs Lemmens (Voluit) is het kunstgrasveld net een mooi eerbetoon aan het mijnstadion. Want niet alleen de voetbalclub G-FUFO zou er dan kunnen spelen, maar ook het hockeyteam The Black Bears en American Footballclub Limburg Shotguns. "Ook andere clubs zijn trouwens nog welkom om terug leven te blazen in het stadion", zegt Lemmens. "In een later stadium zal het stadion gerestaureerd worden. De link met Beringen FC zal nooit verdwijnen.”