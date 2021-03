Muzikant Freddy Birset overleden op 73-jarige leeftijd

Freddy Birset was in de jaren 90 ook een van de oprichters van het muziekfestival "Swingin' Genk", dat later Genk on Stage werd. "Hij was ook gekend in 't Hikske, een muziekcafé in het centrum van Genk waar elke donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond het kruim van de Genkse muzikanten kwam optreden. En Freddy ontving de mensen en speelde mee. Zeker op donderdag wanneer het vrij podium was," gaat Kerkhofs verder. "En daar ben ik dan ook begonnen, en ik heb daar meer dan 20 jaar opgetreden. Ik ga hem missen als een aimabel man, een goeie muzikant, goeie zanger, maar ook als fijne tooghanger," besluit Kerkhofs.

Dat de muziekmicrobe in de genen zit, is duidelijk, want ook zoon Danny heeft een voorliefde voor muziek, en kleinzoon Ibe Wuyts kennen we als winnaar uit "De Voice van Vlaanderen".