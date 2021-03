Ook op Facebook woedt de strijd in Myanmar: burgers proberen desinformatie van het leger te factchecken

Facebook bestaat in Myanmar ongeveer even lang als in ons land, maar pas sinds de democratie er in 2015 werd ingevoerd, is het sociale netwerk voor elke Myanmarees vrij toegankelijk. “Voordien waren we aangewezen op internetshops”, legt Si Thu uit. Hij is een dierenarts uit de hoofdstad Yangon. “Maar nu zijn smartphones betaalbaarder geworden en is de internetverbinding beter.”