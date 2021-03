Neanderthalers verdwenen duizenden jaren eerder uit België dan gedacht

De neanderthalers domineerden tot zo'n 50.000 jaar geleden Europa en Azië, tot de moderne homo sapiens hun plaats innam. Ook in onze streken leefden neanderthalers, in het Waalse Maasbekken zijn daar talrijke vondsten van gedaan. Ze zouden hier nog hebben geleefd tot 37.000 jaar geleden en daarmee tot de jongste in Europa behoren.

Dat werd zo aangenomen op basis van analyse van onder meer de resten van de beroemde neanderthalers van Spy (provincie Namen), die bewaard worden in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Maar een nieuwe studie onder leiding van de universiteit van Oxford, waaraan ook het KBIN meewerkte, komt nu tot een andere conclusie: de Belgische neanderthalers zouden hier al verdwenen zijn tussen 44.200 en 40.600 jaar geleden, duizenden jaren vroeger dus dan aangenomen. Deze resultaten hebben ruim 95 procent betrouwbaarheid, schrijven de onderzoekers in hun studie die verscheen in het vaktijdschrift PNAS.

Het feit dat de onderzochte stalen niet meer zuiver waren, ligt wellicht aan de basis van de foute eerdere datering.