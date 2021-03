Nee, deze video uit Israël bewijst niet dat de coronacrisis "in scène gezet" is

In het filmpje wordt Hebreeuws gesproken. Ook op de rug van een van de verplegers is een opschrift in het Hebreeuwse alfabet te zien. Factcheckers van France TV konden achterhalen dat de video is opgenomen in het Shamir Medical Center, een van de grootste ziekenhuizen van Israël. Het is gelegen in Be'er Ya'akov, een gemeente in centraal Israël, tussen Tel-Aviv en Jeruzalem.

De opname die te zien is op de beelden, maakt deel uit een promofilmpje over de recent ingehuldigde nieuwe spoeddienst van het Shamir-ziekenhuis. De beelden dateren van begin maart 2021. "Wat u ziet in de video is ons nieuwe noodcomplex in onze parkeergarage. Met de beelden wilden we tonen hoe een parking kan worden omgevormd tot een medische noodstructuur", vertelde ziekenhuiswoordvoerder Liad Aviel aan France TV. "Het is spijtig dat men probeert om deze video aan te wenden voor anti-vaccin-doeleinden. Daar hebben wij niets mee te maken, en we kanten ons tegen deze complottheorie."