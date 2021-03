Moord door minderjarigen op homo in Beveren: hoe gaan scholen om met homohaat?

Heremans wijst er ook op dat “omgaan met diversiteit” is opgenomen in de nieuwe eindtermen voor het onderwijs, onder de sleutelcompetentie “burgerschap”. “Bij ons is burgerschap een apart vak, maar er zijn andere scholen die burgerschap vakoverschrijdend behandelen in vakken zoals Nederlands en Gedrags- en Cultuurwetenschappen. Daarnaast wordt er in onze wetenschappelijke vakken aangeleerd dat seksuele geaardheid geen keuze is, maar onderdeel van iemands identiteit. Zo proberen we onze leerlingen te doen inzien dat andersgeaardheid een natuurlijk gegeven is, waar ze geen angst voor hoeven te hebben.”