Europees Parlement heft onschendbaarheid van voormalige Catalaanse leider Puigdemont op

Het Spaanse Hooggerechtshof wil de Catalaanse politici nog altijd vervolgen en daarom loopt er tegen hen een Europees aanhoudingsmandaat. Puigdemont en Comin verblijven in ons land - Ponsanti in Schotland - en dus moet een Belgische rechter oordelen of de twee worden aangehouden en overgeleverd aan Spanje.

Maar de rechter kan daar pas over oordelen als hun parlementaire onschendbaarheid wordt opgeheven door het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft daar gisteren over gestemd en nu blijkt dat een meerderheid van het halfrond voor de opheffing heeft gestemd.