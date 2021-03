Oom die 12-jarige Ilias ontvoerde, krijgt vier jaar voorwaardelijk

Ilias verdween op 17 september nadat hij met de fiets vanuit Mortsel naar school was vertrokken. Hij werd even later nog door een camera in Wilrijk opgepikt, toen hij schijnbaar van school wegreed.

De verdwijning werd meteen als onrustwekkend beschouwd. De familie vermoedde dat hij bij zijn lievelingsoom was. Die beweerde van niets te weten en zei dat hij in Frankrijk in quarantaine zat. Daarna was hij niet meer telefonisch bereikbaar.