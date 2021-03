Oorlogsbunker in Astene wordt toch niet gesloopt: “De bunkers zijn  historisch van groot belang"

De bunker in Astene maakte deel uit van een bunkerlinie ten zuiden van Gent. Die werd gebouwd in de jaren 30 van vorige eeuw. Na de eerste wereldoorlog was er niet alleen het plan om de grenzen beter te verdedigen maar ook om in het binnenland verdedigingslijnen uit te bouwen. Een van die lijnen was het zogenaamde bruggenhoofd Gent, een gordel van 228 betonnen bunkers. Daarvan zijn er 180 bewaard.



De stad Deinze had toestemming gegeven om de bunker te slopen maar enkele buurtbewoners, Natuurpunt en Luc van de Sijpe van de website bunkergordel.be gingen met succes in beroep bij de provincie. De vergunning om te slopen werd vernietigd. Luc Van De Sijpe is bijzonder blij. "De bunkers hebben een grote historische waarde. Ook de manier waarop de bunkers werden gecamoufleerd in het landschap was bijzonder."