Opnieuw straatracers aan Brussels Atomium: "Al verschillende auto's in beslag genomen"

De afgelopen weken scheuren enkele straatracers opnieuw door de lanen aan de voet van het Atomium. En dat is opvallend, want Brussel nam vorig jaar nog ingrijpende maatregelen om het straatracen tegen te gaan. Zo werden er betonblokken geplaatst. Maar dat houdt de racers duidelijk niet tegen. Intussen kon de politie al verschillende auto's in beslag nemen.