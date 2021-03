Loos alarm in Sint-Pieters-Leeuw: "gewapende" mannen bleken acteurs

Een voorbijganger merkte deze voormiddag gewapende mannen op aan het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw en verwittigde de politie. Dat vertelt Anneleen Adang, woordvoerster bij de politiezone Zennevallei. “We rukten met verschillende ploegen uit, maar ter plaatse bleek het om loos alarm te gaan. De aanwezigen waren bezig met filmopnames en de wapens waren nep", zegt ze.

"We stelden geen strafrechtelijk feiten vast", verklaart Adang. "Onze ploegen konden dan ook snel hun weg verderzetten. Het was misschien wel raadzaam geweest om ons op voorhand even in te lichten.”