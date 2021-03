Leerkracht over speekseltesten op school: "Het is echt een stimulans om vol te houden"

Ook microbioloog Herman Goossens (Universiteit Antwerpen) zet zijn schouders mee onder het project. "We gaan moeten kijken wat logistiek haalbaar is. Onze testcapaciteit is ook niet oneindig. We testen nu verschillende scenario's uit. Het is geen perfect systeem. Als je positief test, ben je zeker dat je COVID-19 hebt, maar als je negatief test, kun je een paar dagen later positief testen. Leerkrachten moeten de maatregelen blijven opvolgen."