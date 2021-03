Regenboogkleuren tegen homohaat

De vlaggen zijn ook bedoeld als steun aan de holebigemeenschap. Afgelopen weekend werd in een parkje in Beveren een man van 42 zo zwaar toegetakeld dat hij aan zijn verwondingen overleed. Het slachtoffer had er afgesproken via een datingapp voor homo's. Er zijn drie verdachten opgepakt, minderjarigen uit Antwerpen, Verrebroek en Kieldrecht. Het parket onderzoekt of ze hebben gehandeld uit haat tegenover homo's.