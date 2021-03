Royals - Van "intelligente, geschikte vrouw" tot "de Pinokkio Prinses": de saga van Piers Morgan en Meghan Markle   

Toen Meghan prins Harry leerde kennen en die relatie uitlekte, was Morgan er als de kippen bij om haar in zijn ochtendshow aan te prijzen als "een knappe, intelligente vrouw geschikt voor Harry". Tegen de verloving in november 2017 was de vriendschap plots bekoeld en de daarop volgende jaren veranderde Morgan van gedachten en toon. Het was een toon waaraan collega Beresford zich niet alleen stoorde. De Britse mediawaakhond Ofcom kreeg na het incident in "Good morning Britain" 41.000 klachten binnen. Meghan herself zou dan weer volgens The Telegraph en The Guardian ITV-baas Carolyn McCall gecontacteerd hebben en een officiële klacht hebben ingediend.