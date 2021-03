Schroothoop in Zonhoven wordt eindelijk opgeruimd: "Er zitten geen schatten tussen"

Ondanks dwangsommen bleef de berg maar aangroeien, tot de man in 2017 overleed. De gemeente heeft na een jarenlange juridische strijd intussen een curator aangesteld. Op zijn bevel is begonnen met het opruimen van de berg afval, en met het saneren van het terrein. "Er is al bijna 30 ton afval weg", zegt Filip Van de Cauter van de opruimploeg. "Maar er zal zeker nog 25 ton bijkomen. Er is niets bruikbaars uitgekomen waarmee we mensen kunnen plezieren. We hebben geen schatten kunnen vinden."