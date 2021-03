Nog 2 recente overvallen op homoseksuele mannen in Beveren, zegt politie: link met opgepakte verdachten wordt onderzocht

Afgelopen zaterdag merkte een voorbijganger in de Lesseliersdreef in Beveren een lichaam op in het aangrenzende buurtpark. De 42-jarige man was met geweld om het leven gebracht. Uit onze informatie bleek dat hij in de val zou zijn gelokt via een datingapp voor holebi's. De man dacht dat hij een date had, maar werd op de plaats van afspraak opgewacht door drie jongeren. Wat er dan gebeurd is, en vooral waarom, is niet duidelijk. Volgens onze informatie zou de man niet bestolen zijn. Of het gaat om een mislukte overval, of dat de seksuele geaardheid van de man het motief was, wordt nog onderzocht.