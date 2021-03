Stad Sint-Niklaas hangt regenboogvlaggen uit op markt: “We willen nabestaanden en holebi’s steunen na de moord van gisteren”

De stad Sint-Niklaas wil haar haar steun betuigen aan nabestaanden van een inwoner die gisteren om het leven werd gebracht in een park in Beveren. Mogelijk werd hij het slachtoffer van homohaat, maar dat is nog niet duidelijk. Zijn dood heeft alleszins veel emoties losgemaakt in de holebi-gemeenschap. En dat is ook het geval bij het stadsbestuur van Sint-Niklaas, dat door regenboogvlaggen uit te hangen haar medeleven wil tonen. “We vonden het wel gepast na de tragische gebeurtenis van gisteren”, zegt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).