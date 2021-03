Studente brengt single uit over partnergeweld: "Ik dacht jarenlang dat het normaal was"

Zangeres Mary Lou of Louise Defauw kreeg 7 jaar lang te maken met partnergeweld. Ze was pas 17 toen het de eerste keer gebeurde. “Het was tijdens de 100-dagenviering. We zouden de nacht doorsteken maar mijn vriend was al heel snel dronken en wou naar huis. Ik wou nog blijven, en dat was duidelijk niet naar zijn zin. Voor het café heeft hij me toen geslagen en geschopt.”