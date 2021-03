Telefoon coronacallcenter Zuiderkempen staat niet stil: "Extra vrijwilligers ingezet om alle telefoontjes te kunnen beantwoorden"

Maar vaak zitten mensen ook met vragen. Heel wat telefoontjes gaan over de thuisvaccinatie, merken ze in het callcenter. "Er komen toch best wat aanvragen van mensen die graag hun coronavaccin thuis zouden krijgen. Op die vragen kunnen we moeilijker antwoorden omdat er beslist is om dat via de huisartsen te laten verlopen en we nog niet alle informatie hebben. Bovendien proberen we die thuisvaccinatie alleen voor mensen te behouden bij wie er écht geen andere mogelijkheid is", klinkt het.