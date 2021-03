Telefoon staat roodgloeiend in de coronacallcentra: "Veel vragen over afspraken en thuisvaccinatie"

Sowieso is het niet evident voor de vaccinatiecentra om zicht te krijgen op wie zal komen op het uur dat hij is uitgenodigd en wie niet. “Want de mensen krijgen een uitnodiging, maar moeten niet bevestigen”, legt Raf Langenaekens, medisch expert in de vaccinatiecentra van Oostende en Bredene, uit. “Ze kunnen online bevestigen, maar zijn niet verplicht om dat te doen. Dus wij weten nooit zeker wie effectief zal komen opdagen. Nu bellen we wie niet online bevestigt nog op, maar eens we de ruime bevolking gaan beginnen vaccineren, zullen we dat niet kunnen blijven doen. Want dat zou veel te veel werk zijn. Wat we sowieso wel voorzien, is een reservelijst van mensen die we last minute kunnen opbellen om onmiddellijk te komen voor hun vaccin, als zou blijken dat er te veel overschotten zijn omdat mensen niet komen opdagen."