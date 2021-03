Tientallen gewonden bij demonstraties op Internationale Vrouwendag in Mexico

Ook vier persfotografen werden door de politie opgepakt. Zij waren onderweg om verslag uit te brengen van de demonstraties, één van hen schreef dat op Twitter.

Op de hekken rond het paleis werden door de demonstranten honderden namen geschreven van vrouwen die slachtoffer werden van onder meer femicide. Dat is het vermoorden van een vrouw louter omdat ze een vrouw is. Kop van jut was president López Obrador. Volgens de demonstranten treedt de man te weinig op tegen geweld op vrouwen.

(Lees verder onder de foto)