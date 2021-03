Tomorrowland verhuist mogelijk naar eind augustus, wielerwedstrijd ziet parcours door De Schorre in het water vallen

Dancefestival Tomorrowland in Boom zal misschien 6 weken later doorgaan, in het laatste weekend van augustus en het eerste weekend van september. Dat nieuws is even schrikken voor de organisatie van De Ster Van Aartselaar, de internationale wielerwedstrijd voor vrouwen op 5 september. De organisatie had net een parcours uitgetekend dwars door het provinciaal domein De Schorre.