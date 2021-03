Triene-Mie werd jarenlang psychisch mishandeld door haar man: "Het liep al fout tijdens de eerste huwelijksnacht"

"Mijn verhaal begint toen ik 27 was", vertelt Triene-Mie in "De madammen" op Radio 2. "Ik trouwde toen met mijn prins op het witte paard, althans dat dacht ik toch. Ik was nog maagd, omdat ik dat zelf wou. De eerste keer dat het goed fout liep, was eigenlijk al tijdens de huwelijksnacht. De klus was op twee minuten geklaard en hij liet mij op het bed liggen terwijl hij ging douchen. Toen hij terugkwam, dacht ik dat hij me wel in zijn armen zou nemen, maar dat deed hij niet. Hij ging op het voeteinde van het bed zitten, zocht de afstandsbediening en zette het laatavondjournaal op. Dat was achteraf gezien de voorbode van wat nog zou komen."