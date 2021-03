Na moord in Beveren: Ook 17-jarige verdachte uit Verrebroek in gesloten instelling geplaatst 

Gisteren werden drie minderjarigen opgepakt voor de moord. Het gaat onder andere om een 17-jarige jongen uit Antwerpen, die zich zondagochtend zelf bij de politie had aangeboden. Hij werd gisteren in de gesloten instelling van Everberg geplaatst.

Daarnaast werden nog twee minderjarigen uit deelgemeentes van Beveren opgepakt en verhoord, nadat zij zich in de nacht van zondag op maandag ook zelf hadden aangeboden aan de politie. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Kieldrecht en een 17-jarige jongen uit Verrebroek. Die zijn in de loop van vandaag voorgeleid voor de jeugdrechter in Dendermonde.

Ook de 17-jarige verdachte wordt nu in de gesloten instelling van Everberg geplaatst. Over de 16-jarige is nog geen verdere informatie. De plaatsing is voorlopig voor een termijn van 5 dagen. Daarna kan die nog met een maand verlengd worden.

De advocaat van de moeder van de 17-jarige jongen, Chantal Van den Bosch, wil nog niets kwijt over het motief. "Het onderzoek is nog volop bezig, iedereen is in shock", klinkt het.