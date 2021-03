Uitbreiding waterskipark in Dilsen-Stokkem stilgelegd, uitbater had geen vergunning

Het Terhills Cablepark, het waterskipark in Dilsen-Stokkem is aan het uitbreiden, maar zonder vergunning. De nieuwe uitbater heeft de voorbije weken een terras gebouwd op de plas, er werden bomen gekapt en een nieuwe strandbar en toiletten in beton opgetrokken, schrijft Het Belang van Limburg. Burgemeester Sofie Vandeweerd (Open VLD) heeft de werken nu laten stilleggen.