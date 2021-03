Uitzonderlijk veel boetes uitgeschreven aan station Hasselt: "Jaarlijks 800 boetes door onduidelijke verkeerssituatie"  

De stad Hasselt zoekt naar een oplossing om de verkeerssituatie aan het station duidelijker te maken. Schepen van mobiliteit Marc Schepers: "Ik heb gevraagd om na te kijken of we niet met een ander soort communicatie of signalisatie kunnen voorkomen dat mensen verkeerd rijden en een pv aan hun been krijgen. Het kan zijn dat we dat niet met wettelijke verkeersborden doen, maar met communicatieborden met een boodschap op, om zo mensen op het plein richting te geven. "

De stad werkt daarnaast ook aan een volledige herinrichting van het stationsplein. Maar daarvoor is nog overleg nodig met De Lijn, de NMBS en verschillende taxibedrijven.