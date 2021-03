Veel belangstelling voor grote bloedinzameling bij Antwerpse studenten

Twee keer per jaar wordt "Bloedserieus" georganiseerd, een samenwerking tussen het Rode Kruis en de Antwerpse studenten. De actie van deze week is een groot succes. "In totaal rekenen we op zo'n 600 studenten en we zijn al bijna volgeboekt", vertelt Nena Testalmans van het Rode Kruis. "Studenen kunnen uiteraard ook nog na deze actieweek bloed komen geven." Ine Balthazar studeert geneeskunde en is ook vrijwilligster bij het Rode Kruis. Zij vangt de studenten mee op. "Natuurlijk is er een pak minder volk op de campussen door de coronamaatregelen. Toch kunnen we veel studenten op de been brengen om bloed te komen geven. We hebben daarvoor sterk ingezet op de sociale media".