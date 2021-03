Verdachte woninginbraak Aartselaar mogelijk gelinkt aan andere inbraken

Een alerte buurtbewoner had verdachte geluiden gehoord aan de woning van de buren en verwittigde onmiddellijk de politie. Er was snel een patrouille ter plaatse en die zag iemand wegvluchten uit de achtertuin van de woning. Aan de achterzijde van de woning stelden de agenten inbraaksporen vast. De politiehelikopter werd ingezet en het buurtinformatienetwerk (BIN) werd opgestart. Korte tijd later zag een andere buurtbewoner in zijn tuin, aan de Wolffaertshoflaan, een persoon die zich verschanste in een speelgoedhuisje. Een 30-jarige man, met de Albanese nationaliteit, werd opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket. De zoektocht naar een mogelijke tweede verdachte leverde geen resultaat op. Er wordt nu onderzocht of de man ook andere recente inbraken in Aartselaar op zijn kerfstok heeft. De manier waarop die werden gepleegd, vertoont wel gelijkenissen met deze inbraak. Zo werd telkens via de achterdeur de woning binnengedrongen.