Vlaams-Brabant onderhoudt holle wegen: "Verborgen pareltjes"

"De holle wegen zijn heel waardevol voor onze natuur en biodiversiteit, fauna en flora", gaat Nevens verder. "Er zijn heel veel dieren aanwezig omdat ze zich er gemakkelijk kunnen verschuilen.

In Tielt-Winge bijvoorbeeld komen in de holle wegen dieren als geelgors, ingekorven vleermuis, matkop en planten als speenkruid, haagbeuk, hazelaar en eiken voor. We moeten ervoor zorgen dat die dieren zich daar verder kunnen ontwikkelen en dat kan alleen maar als de wegen goed onderhouden worden en niet dichtgroeien."