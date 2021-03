Vrouw van 106 jaar uit Lo-Reninge geneest van corona: "Ik had het nooit verwacht"

Godelieve Voet raakte vorig jaar besmet met corona terwijl ze in een woonzorgcentrum in Ieper was. Ze belandde in het ziekenhuis, op de afdeling intensieve zorg. Het zag er dus niet zo goed uit. Haar familie moest ook afscheid nemen. Maar plots werd ze beter en kon ze het ziekenhuis verlaten. Ze verbleef een maand lang in een herstelverblijf, keerde terug naar het woonzorgcentrum, maar uiteindelijk besloot ze samen met haar familie om weer alleen te gaan wonen in Lo-Reninge.