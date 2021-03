VS-denktank beschuldigt China van "volkenmoord" tegen de Oeigoeren in Xinjiang

Dat is echter niet hetzelfde als het massaal uitmoorden van een bevolkingsgroep zoals dat eerder het geval was tijdens de holocaust of in Rwanda in 1994. Wat China echter wel lijkt te doen, is het uitvagen van de identiteit en cultuur van de Oeigoeren en andere minderheden. Letterlijk soms, want moskeeën, begraafplaatsen en soms hele oude stadscentra zoals in Kashgar worden verwoest en heropgebouwd in moderne stijl. Er zijn berichten over kinderen die uit hun families worden weggerukt en ondergebracht in staatsinternaten waar zo de band met hun cultuur wordt doorgeknipt of een hoog aantal sterilisaties bij Oeigoerse vrouwen.

Overigens is dat niet enkel het geval in Xinjiang. Ook elders lijkt het regime de cultuur van minderheden te willen ondermijnen en een "sinisering" (het assimileren met de cultuur van de etnisch-Chinese meerderheid) te willen opdringen. Enkele maanden geleden betoogden ouders in de provincie Binnen-Mongolië tegen de afschaffing van onderwijs in de Mongoolse taal. Ook andere minderheden staan onder druk om zich meer als "Han-Chinees" te uiten.

Dat is ook niet nieuw, want ook onder het keizerrijk stonden minderheidsculturen zwaar onder druk. In de 18e eeuw beval keizer Qianlong het uitmoorden van honderdduizenden Dzungar-Mongolen na een opstand in een regio ten noorden van Xinjiang. Dat was toen zeker wel een genocide.