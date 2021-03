Waarom de Mechelse herdershond als de beste corona kan opsporen: "Ze zijn van alle markten thuis"

In het hondenopleidingscentrum van de federale politie zijn 6 honden opgeleid om corona te herkennen in zweetstalen. Vier daarvan zijn Mechelse herdershonden, en dat is niet toevallig. "Het is een compleet ras", legt Bart Meeus van de federale politie uit in "Start je dag" op Radio 2 Antwerpen. "De Mechelse herders zijn atletisch en willen heel hard én veel werken voor hun baasje. Ze hebben ook zelden medische problemen zoals vele andere rassen. De juist opgeleide honden zijn vooral heel stabiel en heel bereikbaar voor ons."