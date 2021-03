Weerradars van het KMI maken nachtelijke vogeltrek zichtbaar

Hierboven zijn goed de pieken te zien van het aantal trekvogels op 21 en 22 februari vanuit het weerstation in Helchteren. Dat waren uitzonderlijk warme dagen die voor ongewoon vroege trek zorgden. De massale voorjaarstrek vindt doorgaans plaats in de maand maart tot midden april. De omgekeerde beweging, naar het zuiden, gebeurt meestal tussen midden september en eind oktober. Ook opvallend in de waarnemingen is dat zangvogels zoals de lijsters tot 3.000 meter hoog vliegen om de trek te maken. De gegevens van de weerradar bieden dus een schat van informatie over miljoenen vogels.