Drie tweelingen in één klas, een record voor juf Karla uit Westende

Zonder er veel erg in te hebben, zorgen de zes kinderen voor een mijlpaal in de loopbaan van juf Karla Tampere uit de Duinpieper in Westende. Ze had nog nooit een tweeling in de klas, maar nu zijn het er meteen drie. Om het voor de juf nog interessanter te maken, vormen de drie tweelingen alle combinaties die met een tweeling mogelijk zijn: twee jongens, twee meisjes en een jongen en een meisje. Voor juf Karla zijn die drie duo's intussen gewoon Robin en Tobias, Audrey en Victoria en Ylian en Luana.