Wielerclub uit Schoten start crowdfunding om startgeld Scheldeprijs voor vrouwen te verhogen

Voor het eerst in het bestaan van de Scheldeprijs zal er ook een editie voor vrouwen zijn. Om het verschil in startgeld tussen mannen en vrouwen te beperken, is wielerclub 'Biker Boys' een crowdfunding gestart. Kurt Geuens is lid van de wielerclub en vindt het onbegrijpelijk dat het verschil zo groot is: "De winnaar bij de mannen verdient het tienvoudige van wat zijn vrouwelijke collega opstrijkt. Afgelopen weken was er al een gelijkaardige actie voor de Strade Bianche, die afgelopen zaterdag werd gereden. Daaruit is ons idee ontstaan om voor de Scheldeprijs hetzelfde te doen."