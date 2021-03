Willy Sommers treedt op voor meer dan 80 woonzorgcentra: "Enorm veel zin in"

"Het cultuurhuis van Lier organiseert vandaag een livestream van mijn concert "Sommers of '69". Ze doen dat in samenwerking met meer dan 20 andere cultuurcentra over heel Vlaanderen", vertelt zanger Willy Sommers in "Start Je Dag". "Er bleek zodanig veel belangstelling voor de show dat intussen meer dan 80 woonzorgcentra zich hebben ingeschreven voor de stream. Ik had er nog niet over nagedacht maar dat gaat al snel over meer dan 1.000 mensen. Ik kijk er enorm naar uit. De repetities met de band gingen zo goed dat het niet leek alsof we al maanden stilliggen."