Woonkerk in Glabbeek met zes appartementen weer een stap dichterbij

De woonkerk is een uniek project in België. Kerken worden meer en meer herbestemd tot restaurant of hotel, maar woonkerken zijn schaars in ons land. Dat zegt schepen van Kerkfabrieken Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). " In ons land zijn er nog maar amper voorbeelden, maar in Nederland zien we dit vaker. Ons dorp is letterlijk ontstaan onder de kerktoren. Daarom is het belangrijk om de kerk en zo het dorpsgezicht te bewaren", benadrukt Vanwinkelen.