Zowat hele bevolking van Frans-Polynesië werd aan hoge straling blootgesteld tijdens kernproeven

De straling die de bewoners van Tahiti en omliggende eilanden over zich heen kregen, zou drie keer zo groot zijn als Parijs eerder officieel had gemeld. In feite zouden alle 110.000 inwoners van het uitgestrekte Frans-Polynesië toen een radioactieve straling ondervonden hebben die vijf keer hoger was dan de norm die recht geeft op schadevergoeding. Volgens het onderzoek zouden ook 2.000 van de 6.000 Franse militairen die toen gestationeerd waren in het gebied een of andere vorm van kanker hebben gekregen. Die mensen kregen wel een vergoeding.

De bevindingen van de "Moruroa Files" kunnen grote gevolgen hebben. Tot nu toe hebben slechts 63 burgers in Frans-Polynesië een schadevergoeding van de Franse overheid gekregen. Als de conclusies bevestigd worden, zouden echter 110.000 mensen of hun familieleden recht hebben op een vergoeding. Overigens is het Franse verhaal over kernproeven geen uitzondering in de Stille Oceaan. Decennialang hielden ook de Verenigde Staten er kernproeven boven beruchte eilanden zoals Bikini en Eniwetok in de Marshalleilanden. Ook toen werden mensen op de omliggende eilandengroepen ziek en verliep de compensatie erg moeizaam.