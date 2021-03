Zware woningbrand in Arendonk

Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al door het dak. De rookpluim was zichtbaar tot in Turnhout. De bewoners waren thuis. Zij konden de woning tijdig verlaten en raakten niet gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar volgens de brandweer is de brand mogelijk ontstaan rond de schouw. Een aanpalende woning kon worden gevrijwaard. Dat huis liep slechts beperkte rookschade op.