2 kerken ontwijd in Bornem: "Pijnlijk voor parochianen, maar begrijpelijk"

Er zijn steeds minder kerkgangers. Daarom hadden alle gemeenten de opdracht gekregen om parochiekerkplannen te maken en na te gaan of ze nog alle kerken nodig hebben. In Bornem is er dus besloten om de Sint-Vincentius à Paulokerk in Branst en de Sint-Annakerk in Weert te ontwijden. Eerder kreeg de kerk van Wintam ook al een andere bestemming.