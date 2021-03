Musea in Ieper trakteren met taart voor 200ste verjaardag: "Tel de pluimen en win een stuk taart"

De stad Ieper kreeg 200 jaar geleden een schilderij cadeau van een kunstschilder. Het gaat om "Het atelier van Rembrandt". Het was de eerste schenking aan de stad. Dat schilderij werd toen tentoongesteld in een zaaltje in de Lakenhallen, de voorloper van het Yper Museum zoals we het nu kennen. Naar aanleiding van de 200ste verjaardag van dat feit wordt een prent van het schilderij op 200 taarten gezet.

Vanaf vandaag kan je op heel wat plaatsen in Ieper de prent van het geschonken schilderij bestuderen. Hannelore Franck van het Yper Museum: "De actie is eigenlijk een soort van zoektocht. Dus op de prent van het schilderij moeten mensen het aantal pluimen tellen. En dat moeten ze doormailen naar het Yper Museum. Op 23 maart worden de 200 winnaars bekendgemaakt."